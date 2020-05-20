ونحب تاني ليه.. هل تنتصر غالية لـ"حب مراد" أم "لم شمل الأسرة" مع عبدالله؟

هل تنتصر غالية عبد الرحمن، والتي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، للحب من جديد، وتتزوج من مراد السويفي "كريم فهمي"، أم تنحاز إلى "لم الشمل" والعودة لوالد ابنتها "عبدالله" ويجسد دوره شريف منير، وذلك خلال أحداث مسلسل ونحب تاني ليه؟.

في الحلقة 26 من مسسلسل ونحب تاني ليه، اعترف "عبدالله" لـ "غالية" أنه استعاد ذاكرته بعد الحادث الذي تعرض له، طالبًا منها التفكير للعودة له، والبدء من جديد، مبديًا ندمه وأسفه على ما اقترفه تجاهها وابنته تيا في السابق.

وأظهرت الفنانة سوسن بدر، التي تجسد دور والدة "غالية" تعاطفًا مع "عبدالله"، طالبة من ابنتها التفكير مرة أخرى في العودة لزوجها السابق من أجل ابنتهما.

وطلبت الخادمة روعة، والتي تجسد دورها الفنانة إيمان السيد، من "غالية" ضرورة حسم أمرها تجاه "عبدالله" أو "مراد"، حتى لايضيع من يديها الرجلان.

وفي الوقت نفسه، والتي تظهر فيه ملامح "غالية" ارتياحًا لـ "عبدالله" بعد تغييره، ووصلة العتاب بينهما، إلا أنها مازالت تتمسك بحبيبها مراد السويفي "كريم فهمي" الذي اتفق معها على دعوتها للعشاء لمقابلة والده ووالدته، للتعرف عليهما قبل التقدم رسميًا بصحبتهما لخطبتها.

فيما نجح والد يسرا "تارا عماد"، الخطيبة السابقة لـ "مراد السويفي"، في تأليب والد مراد، شريكه في العمل، تجاه "غالية" وتأكيده له أنها "طمعانة" في نجله، وأنها مطلقة ولديها طفلة صغيرة، مقابل أن ابنته يسرا، مازالت تحب مراد وتتمنى العودة له.

وفي الحلقات السابقة، لم تكن تستطع "غالية" إخبار "عبدالله" بحقيقة انفصالهما، أو ارتباطها مجددًا بـ "مراد السويفي"، والذي يجسد دوره كريم فهمي، بناء على نصيحة الأطباء خوفًا من حدوث انتكاسة طبية له، ولكن في الحلقة 25 أثناء حديث "عبدالله" مع صديقه الدكتور عمر "أحمد سعيد عبدالغني"، أخطأ وسأله عن مصير علاقته بـ "ميرنا"، ليتفاجأ "عمر" بتذكر "عبدالله" لهذه العلاقة بالرغم من فقدانه للذاكرة.

واضطر "عبدالله" لأن يخبر صديقه "عمر" بأنه ادعى فقدانه للذاكرة، حتى يقترب من "غالية" وابنته تيا، ويستعيد أسرته مجددًا، وندمه على مرحلة الانفصال، مؤكدًا له أنه تغير للأفضل، ويتمنى عودة زوجته له.

مسلسل ونحب تاني ليه، الذي يعرض على قنوات cbc، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.