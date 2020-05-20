عاجل.. وصول طائرة عمان والأردن مطار مرسى علم وعلى متنها 66 مصريا

وصلت، منذ قليل، مطار مرسى علم الدولي طائرة مصر للطيران قادمة من عمان والأردن وعلى متنها 66 مصريا، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كانت استقبلت سلطات مطار مرسي علم الدولي مساء الثلاثاء رحلتي طيران إحداهما قادمة طائرة من جيبوتى والسودان وعلى متنها 77 مصريا ورحلة أخرى أيضا رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها 298 راكب من المصريين العالقين في السعودية.

وأكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح لـ"الوطن" على خضوع جميع الركاب العائدين من الخارج للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة أطقم طبية مخصصة من الحجر الصحى والطب الوقائى.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر أنه تم نقل جميع العائدين عبر أتوبيسات سياحية معقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم ووضعهم تحت الحجر الصحي تحت إشراف طبي كامل والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.