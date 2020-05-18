برلماني يتأسف عن إقامته مائدة إفطار جماعي: بعتذر من هنا لأسوان

حكى النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، تفاصيل الإفطار الجماعي الذي نظمه أمس الأحد.

وقال سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه تفاجأ بعدد من أبناء محافظات الأقصر وقنا وأسوان، لم يتمكنوا من السفر، واقترب موعد الإفطار، فقام بأخذهم إلى مائدته بوسط البلد بشارع طلعت حرب.

وأضاف سليم أن عائلته تمتلك 3 شقق فى شارع طلعت حرب بوسط البلد، وتقيم مائدة الرحمن منذ 6 سنوات، موضحاً أنه فى ظل جائحة كورونا حول المائدة إلى طعام يرسل إلى روادها، ولكن ما حدث أمس كان ظرفا طارئا.

وتابع: "أنا عضو مجلس نواب يعنى خادم للشعب، وأنا لم أخطئ لأننا اتبعنا إجراءات التباعد الاجتماعى"، لافتًا إلى أنه يتفانى فى خدمة المواطنين، ولا يستطيع أن يعتذر لأى شخص لأن هناك تفشى لفيروس كورونا.

واستطرد: "أنا أموت وأنا أخدم أهل بلدى..أنا لا أخاف من المرض ..ومقدرش أقوله علشان كورونا مقدرش أقابلك يا فندم".

من جانبه وجه له الإبراشي انتقادا شديدا: "رئيس البرلمان قال لك اليوم أنت قدوة ولا يجب أن تخالف القانون، وما قمت به مشهد قاتل، يستدعى الاعتذار، فرد سليم: "أنا بتعذر من هنا لأسوان".