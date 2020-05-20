الحلقة 26 من مسلسل النهاية.. صباح تهدد موعد اقتراب الحرب بسرقة العقول

بدأ المشهد الأول من الحلقة 26 من مسلسل النهاية للفنان يوسف شاهين، بفلاش باك منذ 6 أشهر لمشهد إطلاق الريس عزيز "الروبوت" على الآلي زين، ثم هروب صباح معها جسد الروبوت والعقول وكروت ذاكرة الوعي، ثم تتعطل بها السيارة بالصحراء لتدفن جسد الروبوت ثم تأخذ العقول وتهرب بها، ثم تفقد وعيها أثناء السير.

وفي مشهد إفاقة صباح بعد أن فقدت وعيها، تجد نفسها بمكان يشبه مخزن، ليأتي من وجدها فاقدة للوعي وأخذها لذلك المخزن ليخبرها بما حدث، لتطلب منه صباح أنها تريد كميات من الحديد الذي يتم به صناعة الأي سي، ليخبرها أنهم محاطون بعصابات ومن الممكن أن تجد حاجتها عندهم، وعندما تحاول الخروج من المخزن يمنعها ويقول لها إنه لن يقوم بإفلاتها بعد أن رأت ما يخزنه من طعام خوفا من الحرب حتى لا تبلغ العصابات عما يحتويه ويسرقوه.

وخلال مراقبة السيد مرنس للمهندس غفران مدير شركة إنرجي كو، يستمع إلى حديثه مع أحد مسئولي الواحة عن اقتراب موعد الحرب المحدد منذ عشرات السنين،ورغبته في الحصول على العقول المصنوعة سريعاً قبل موعد ظهور المنتظر.

وتنتقل المهندسة رضوى زوجة المهندس شريف إلى منزل يسر للعيش بها ويحاول يسر إقناع رضوى بزواجه منها بعد أن سجل المنزل باسمها.

لتنتهي الحلقة على مشهد استيقاظ المهندس زين الحقيقي بالواحة مرتبكا، محاولا البحث عن شيء قد خبأه في ملابسه.

والجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة ON E في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.