المباحث تصل لصفحة ماجي على السوشيال ميديا.. في الحلقة 27 من بـ100 وش

تكملة لإتمام العملية التي يخطط لها عمر وسكر بالنصب على باسم الأمير، استرجع عمر حديثه مع شيرين وكيف سجل باسم الأرض التي يملكها باسمها إرضاء لها، كما تحدثت سكر عن حديثها الذي دار بينها وبين باسم وكيف تحدث عن أملاكه وأن هذه الأرض كل ما يمتلكه في الحياة وكل ثروة والده فيها، في أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل بـ100 وش.

مشكلة الورثة تقف عائقا في بيع قطعة الأرض

انفعل عم سامح "الضلالي" كما كانت تناديه نجلاء، عند التحدث عن إمكانيتهم في فبركة ورق وتصميم "اسبيشيال افيكت" بواسطة ماجي لتقمص دور الورثة والسيطرة وبيع قطعة الأرض، وفورا أقنعتهم سكر بضرورة مقابلة باسم وقدرتها على حل مشكلة الأرض وبيعها دون مشاكل.

رجال الأمن يتوصلون لصفحة ماجي على السوشيال ميديا

على الجانب الآخر من الأحداث، توصل رجال المباحث لصفحة ماجي على السوشيال ميديا، وبمقارنة صور أعمالها على الصفحة وصور المشتبه بهم طلب الظابط المختص بضرورة حضورها للتحقيق معها واستدعائها فورا.

تليفون من ماجي لعمر جعل التوتر يزيد

حاول عمر السيطرة على خوف ماجي وإقناعها بضرورة حضور التحقيق، وأن تكون متماسكة، كما قالت لها سكر إن الأمر سيكون مشابها لما حدث لنجلاء ولكن مشاعر الخوف سيطرت على عمر وسكر أيضا فتوصلا إلى أنه لا بد من بيع كل ممتلكاتهما.

وفي اليوم التالي وصلت ماجي لمكتب التحقيقات وحاولت إخفاء خوفها فقام الضابط المختص عرض صور العصابة أثناء قيامهم بعملية النصب عليها.

مسلسل بـ100 وش بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي ومن إخراج كاملة أبو ذكري.