الأعلى للإعلام يعد تقريرا شهريا لرصد 25 مسلسلا في رمضان

عقدت اليوم لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا لها برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس، لمناقشة إصدار تقرير شهري عن مجمل رصد الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك وتشمل 25 مسلسلا.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرا آخر عن الحالة الدرامية يتناول مدى تنوع الموضوعات التي تناولتها المسلسلات، في ظل غياب المسلسل الديني، حسبما أشار المجلس في بيان سابق له.

ومن المتوقع أن تتجاوز ملاحظات اللجنة الفنية في رصدها للمسلسلات 600 ملاحظة على مدار شهر رمضان، لاسيما وأن اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رصدت 493 ملاحظة على 25 مسلسلا في الأسابيع الثلاثة الأولى بشهر رمضان، إذ رصدت اللجان 127 ملاحظة في الأسبوع الثالث، وهو الرقم الأقل مقارنة بالأسبوع الأول حيث تم رصد 219 ملاحظة بينما تم رصد 147 ملاحظة في الأسبوع الثاني لعرضها.

كما رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 11 ملاحظة على برنامج رامز مجنون رسمي، الذي يقدمه رامز جلال على قناة "MBC مصر" خلال عرضه بالأسبوع الثالث في شهر رمضان.

وبذلك يرتفع عدد مخالفات برنامج رامز في الأسابيع الثلاث الأولى إلى 53 ملاحظة، إذ رصد التقرير الذي حصلت عليه "الوطن" 42 ملاحظة في أول أسبوعين بواقع 30 ملاحظة في الأسبوع الأول لعرض البرنامج خلال شهر رمضان، وتبيّن من الرصد أنّ الملاحظات جاءت بواقع 19 لفظا متدنيا، و6 إيحاءات جنسية و5 تهكم وسخرية، بينما تم رصد 12 ملاحظة في الأسبوع الثاني.