فيديو.. مدير "حميات إمبابة": الحريق نشب في نخل زينة ارتفاعه 20 مترا

قال الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، إن حريق اليوم لم يكن داخل المستشفى، ولكن نشب في شجر نخل زينة قديم متواجد على حدود المستشفى، بينها وبين مشروع معهد الكبد الجديد، وبينه وبين مباني المستشفى حوالي 4 أمتار، والحريق حدث بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الحريق كان بعيدا عن المستشفى تماما وعن المرضى، شارحا أن الحريق كان شكله مرعب بسبب أنه نشب في نخل زينة ارتفاعه 20 مترا، وذلك المشهد سبب قلقا ورعبا.

وأشار خليل إلى أن حرارة الحريق تسببت في تكسير زجاج النوافذ، وباستثناء ذلك المبنى سليم ويعمل بكامل كفاءته، وبمجرد حدوث الحريق أثناء توقيت الإفطار تم حل المشكلة فوريا، ولم يؤثر على الحركة أو العمل بالمستشفى، ولم يتأثر معهد الكبد الجديد ولا المرضى بشيء على الإطلاق.