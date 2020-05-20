مصري مقيم بدبي يحكي تفاصيل تعاون السفارة معه: حسيت بفرحة وضهري اتصلب

روى محمد عطية مصري مقيم بدبي، تفاصيل مساعدة السفارة له، "كان شخص قد أخبرني أنه في حالة إذا احتجت أن تعود لمصر عليك إرسال إيميل للسفارة وبالفعل أرسلت إيميل لأني كنت في دبي بقالي 7 شهور شغال، وبعد حدوث أزمة فيروس كورونا قعدت حوالي شهرين مش شغال وقاعد في البيت وبعت للسفارة وقولتلهم أنهم بيهتموا بالعالقين وأنا معايا إقامة لكن اعذروني ومحتاج فرصة أني أنزل مصر دلوقتي وبعت ليهم ومتابعتش وعارف أن مش هيبقى في رد وعدى شهر وبفتح الإيميل لقيتهم ردوا عليا تاني يوم وعاوزين بيانات وتفاصيل عني وأرسلت لهم صورة لجواز السفر وهاتف صديقي لأني لم أشتري خط وتوصلوا معه".

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، "تاني يوم بعد ما سبت لهم رقم صاحبي تواصلوا معه، والسفارة بعتولي حاجات كرتونة تساعدني على المعيشة الفترة دي وقالولي متخافش احنا في ضهرك ومش هنسيبك".

وتابع، أنه "لم يتوقع استجابة السفارة له إطلاقا، بعت الإيميل وقولت زي ما تيجي واتفاجئت بالرد، وحسيت أني مبسوط وفرحان وحاسس أن ضهري اتصلب وواقف ومش لوحدي والبلد سانداني في الغربة، وعن الكرتونة التي أرسلتها له السفارة حافظ كل محتوياتها صم بها جميع أنواع المكرونة، وصلصة وسمنة، وزيت، ومياه معدنية كثيرة، وكافة البقوليات عدس ولوبيا، وخضروات مجمدة وفراخ مجمدة وبصل وبطاطس وأرز وفول وأشياء كثيرة تجعل الفرد قادر على المعيشة بها لفترة كبيرة".