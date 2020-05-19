"الهجان والسعيد"يتفقدان المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، مباني المدينة الجامعية بمشتهر المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية. واطمئن محافظ القليوبية ورئيس الجامعة، على التجهيزات النهائية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج قبل وصولهم من الإمارات حيث تفقدا غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال العائدين.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.وأضاف المحافظ أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها ومراكزها البحثية من أجل تقديم رسالتها العلمية والمجتمعية لخدمة أبناء وأهالي المحافظة. من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على المساهمة في دعم خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقال "السعيد" إنه تم تجهيز المدينة الجامعية بمشتهر وتوفير الإمكانيات اللازمة للإقامة المناسبة لأهالينا وذوينا من المصريين العائدين من الخارج وذلك استعداداً لاستقبالهم غدا الأربعاء.

واشار رئيس الجامعة إلى أنه فور بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصت إدارة المستشفى الجامعي وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة الفيروس.

وأكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج.وأشار "المغربي" إلى أن الجامعة حرصت علي توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة للمصريين العائدين، حيث تم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.

وأكد الدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية، أنه جاري استقبال 255 مواطنا من المصريين العائدين من الخارج بالمدن الجامعية، مضيفا أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية.