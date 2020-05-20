مسلسل 2 في الصندوق الحلقة 29: زكي وشوقي يتعرضان لحالة إغماء

بدأت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل 2 في الصندوق المذاع عبر فضائية MBC مصر، بعزومة أقامها الدوعكي "صلاح عبدالله" لأعضاء رابطة الزبّالين، إذ وعدهم بأنّه بدأ أولى خطوات تطوير منظومة القمامة.

ويسافر الملحن عز "عبدالعزيز قباچ" مع زوجته إلى المغرب، ويُقيم لها حفل زفاف كبير على الطريقة المغربية الشهيرة، فيما يطلب الصحفي بدير الحديدي "تميم عبده" الزواج من حبيبته فريدة "مها أبو عوف"، والتي تستغرب طلبه، خاصة وأن لديها أولاد وأحفاد، وهو ما يجعله يحاول إقناعهم.

ويقرر ممادو، أن يُتم قبضته الديكتاتورية على بلاده، لتخوفه من المعارضة هناك، إلا أن مستشاريه في الدولة، يؤكدون له أنه لا بد أن يكون هناك حالة من الديمقراطية قليلًا، إلا أنه يرفض ذلك تمامًا، ويقرر إعدام كل من يحاول العمل في المعارضة.

ويجد الدوعكي حالة من الاستهتار من شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" بشأن مساعدته في تطوير منظومة القمامة ما يجعله يدخل في حالة من الحزن.

وتنتهي أحداث الحلقة بحالة إغماء لشوقة وزيكا والدوعكي ورسمية بسبب الأكل الذي كانوا يتناولوه.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.