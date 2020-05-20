بعد إجراء تحاليل"رابيد تيست".. مغادرة 233 مصريا الحجر الصحي بمرسى علم

غادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 233 مصريا من نزلاء الحجر الصحي، فنادق مرسى علم وذلك بعد قضاء تسعة أيام كحجر صحي وذلك عقب القرار الذي أصدرته وزارة الصحة أمس بتقليل مدة العزل الطبي للعائدين من الخارج، لتصبح 7 أيام بدلًا من 14 يومًا بشرط أن يكون نتائج التحاليل سلبية على أن يقضوا باقي مدة 14 يوما بالعزل المنزلي.

وأكد عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، أن فنادق مرسى علم شهدت مغادرة 233 مصريا الحجر الصحي من المصريين العائدين من لندن وذلك بعد قضائهم فترة تسعة أيام بالفندق حيث وصلوا يوم الحادي عشر من شهر مايو الجاري وذلك بعد عمل تحاليل "رابيد تيست" Rabid test للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكورونا، مشيراً إلى خضوع جميع المغادرين للكشف الطبي وتم تقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مطار مرسى علم عبر أتوبيسات مخصصة وذلك منعا للتكدس و الازدحام، لافتا إلى سعادة جميع النزلاء بانتهاء مدة الحجر الصحي بسلامة دون الإصابة وعودتهم إلى بلادهم سالمين، مضيفاً أنهم توجهوا بالشكر إلى إدارة فندق الإقامة وجميع العاملين لحسن الضيافة والمعاملة الرائعة المقدمة لخدمتهم.

وأشار عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر فى تصريح لـ"الوطن"، إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم ما يقرب من تسعة آلاف من العالقين بالخارج على متن حوالي 46 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية ووضعهم بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وتحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.