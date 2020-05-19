محمد رمضان عن قسوة أخوة "البرنس": صفحات الحوادث فيها أكتر من كده

أكد الفنان محمد رمضان أنه لم يطلب من المخرج محمد سامي تخفيف بعض المشاهد الصعبة الحادة، مثل مشهد ترك الطفلة في الموقف، نظرًا لأن طبيعة العمل تحتاج ذلك.

وقال رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هذه القسوة مبرر لما سيحدث خلال الحلقات القادمة.

وأكد رمضان إن هذه الدراما القاسية موجودة بالفعل في الواقع: "صفحات الحوادث فيها حاجات أقسى من كده بكتير جدًا".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.