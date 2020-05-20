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للتمريض.. خطوات القيد لأول مرة بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة المهنة

كتب:

إسراء سليمان
09:03 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض

الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض

ترصد "الوطن" خطوات القيد لأول مرة بنقابة التمريض، واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، وفقا لما حددته نقابة التمريض. 

الأوراق المطلوبة بالقيد لأول مرة بالنقابة:

صورة من المؤهل الدراسي (الأصل للاطلاع).

صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة (الأصل للاطلاع).

صورة البطاقة الشخصية (الأصل للاطلاع).

عدد 2 صورة شخصية .

رسوم القيد بالنقابة 775 جنيها مصريا.

 

أما متطلبات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة :-

صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .

أصل المؤهل الدراسي

أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

صورة البطاقة الشخصية .

6 صور شخصية بالزى الرسمي .

أصل شهادة الميلاد.

قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .