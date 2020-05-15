"صمودكم فخر لنا".. عزل قها تكرم 3 من هيئة التمريض

وجه مستشفى قها المركزي للحجر الصحي، والمخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، رسالة شكر وتقدير إلى 3 من هيئة التمريض، جاء فيها "ابتسامتكم للمرضى وصمودكم فخر لينا، عمركم ما تأخرتم عن نداء الواجب، ودايما سند لأخواتكم وللمرضى".

وجاء في بيان للمستشفى على "فيس بوك"، اليوم الجمعة، "أن شباب العناية، الجروب التاني ومكملين في الرابع، استمروا يحملون الحمل الثقيل، ولكن كلنا على ثقة فيهم وهم أحمد شوقي وأحمد التمري ومحمود أبو الهدى".

كما وجه المستشفى التحية لباقي فريق التمريض والأطباء جاء فيها، "في عيونكم الأمل رغم خذلان الآخرين، لا تلتفتوا وواصلوا المسيرة".

كانت إدارة المستشفي قد كرمت أبطال الجيش الأبيض من الممرضين العاملين بالمستشفى احتفالا باليوم العالمي للتمريض ووجهت لهم التحية والتقدير بهذه المناسبة على الصفحة الرسمية للمستشفى بالـ "فيسبوك"، جاء فيها "رغم ثقل المسئولية وعِظم المهمة فإننا على ثقة فيكم أنتم الأمل وأنتم رهاننا، وأنتم ضمان المستقبل وبلسم الحاضرفي اليوم العالمي للتمريض، تكريمكم تقدير وعرفان بدوركم اللامحدود وعظيم صنيعكم وشجاعتكم في مواجهة هذا الوباء".

من جانبها أشارت الدكتورة سعاد حتاته، رئيس الفريق الطبي الرابع المتواجد حاليا في مواجهة الفيروس، أن "التمريض هم عمود المستشفى الصلب وأيقونة التميز، بإخلاصهم وكفاءتهم وتجردهم لمهنتهم النبيلة، مشيرة أن كل ممرضة وممرض رمز وشامة على جبين كل حر وما بالغنا بل أنصفنا في تكريمهم".