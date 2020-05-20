الشيخ: محافظ الدقهلية حالته مستقرة وعلى تواصل دائم معنا

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن حالة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المصاب بفيروس كورونا، مستقرة الآن ويخضع البروتوكول العلاجي من قبل وزارة الصحة وعلى تواصل دائم معنا، لافتا إلى أن كل العاملين بديوان عام المحافظة وعلى مستوى الـ21 مركزا أرسلوا اليوم برقية دعم ومحبة للدكتور أيمن، وتأكيد على انتظامهم في العمل بشكل كبير وتحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم عمل تعقيم لديوان المحافظة اليوم وكل المراكز والمدن سواء كان في الأدوار الإدارية أو قاعات الاجتماعات وتمت على أعلى درجة من الدقة بمشاركة مديرية الصحة ومديرية الطب، وتم استضافة فريق من الطب الوقائي وفحص نحو 100 من العاملين وعمل تحليل للزملاء المخالطين بشكل مباشر بالمحافظ وتحليل سريع لهم وظهرت جميع النتائج سلبية.

وتابع، أنه كان يوجد زميل واحد فقط كان مشكوكا في حالته وتم عمل مسحة له وظهرت منذ قليل والنتيجة سلبية، والباقين لم يكونوا مخالطين بشكل مباشر ولكن خضعوا لتعليمات الطب الوقائي بالعزل المنزلي وعددهم حوالي 42 شخصا، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للاطمئنان على حالة المحافظ وتم استئذانه بشأن تخفيف العمالة بنسبة 50% أن يتم تزويدها في معظم الإدارات لأنه في فترة إجازة العيد سيتم تخفيف العمل بنسبة 100% في بعض الإدارات، وسيتم غلق الإدارات التي ليس لها تعامل بشكل مباشر مع المواطنين مثل إدارة خدمة المواطنين وبعض الإدارات البسيطة التي لم تؤثر على سير العمل في المحافظة وبعضها سيتم تسيير العمل فيها بأقل عدد ممكن من الموظفين.