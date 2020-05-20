شهر قبل غلق حجز 1359 وحدة في "جنة".. تعرف على الأسعار

أعلنت وزارة الإسكان، استمرار حجز 1359 فى مشروع "جنة" المتميز في 6 مدن جديدة، حتى 18 يونيو المقبل، بأسبقية الحجز الإلكتروني، وشهد الطرح السابق لوزارة الإسكان 238 وحدة في مدينة الرحاب، حجزها المواطنون خلال 5 دقائق فقط.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، فالوحدات المطروحة في الأدوار الأرضي والأخير، المتبقين من أطروحات سابقة، ويتميز المشروع بأنّه محاط بسور، ولاند سكيب وحمام سباحة، والعمارات لها واجهات من الرخام وأسانسيرات.

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بالوحدات، سجّلت مدينة الشيخ زايد أعلى سعر للمتر السكني بـ11.925 جنيه، إذ وصل سعر الشقة الـ100 متر، إلى مليون و216 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا، مليون و581 ألفًا، بينما أقل سعر للمتر السكني لمدينة المنصورة الجديدة 8.860 جنيه، والشقة الـ100 متر 900 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا مليون و170 ألف جنيه.