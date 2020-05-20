تفاصيل إغلاق المكتب الفني للنيابة الإدارية بالمنوفية بسبب إصابة كورونا

نقل إليه ابنه الذي يعمل ممرضا العدوى بفيروس كورونا المستجد، فأدى ذلك لإغلاق المكتب الفني للنيابة الإدارية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، سكرتير رئيس المكتب أصيب بالفيروس ظهرت عليه أعراض الإصابة فتقرر إجراء التحاليل له لبيان إصابته بفيروس كورونا من عدمها.

بعد 6 ساعات ظهرت النتيجة وجاءت إيجابية، واتضح أن ابنه هو من نقل إليه المرض بالإضافة إلى زوجته، فتم نقلهم إلى مستشفى حميات شبين الكوم بقرية ميت خلف، في انتظار نقلهم إلى أحد مستشفيات العزل الصحي التابعة لوزارة الصحة، فيما أكد مصدر طبي أن حالتهم الصحية مستقرة.

مصادر بالنيابة الإدارية، أكدت أنه تم غلق المكتب الفني للنيابة الإدارية بمدينة شبين الكوم، نظرا لظهور إصابة بفيروس كورونا المستجد لموظف بالمكتب، مؤكدا أن الغلق جاء بناء على قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، مضيفا أن الموظف الذي أصيب يعمل سكرتيرا بالمكتب الفني وانتقلت الإصابة إليه عن طريق ابنه الذي يعمل ممرضا ونقل الإصابة إلى والده ووالدته .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم نقل الموظف بالمكتب الفني وأسرته إلى مستشفى حميات شبين الكوم لحين نقله إلى أحد مستشفيات العزل الصحي التابعة لوزارة الصحة، موضحا أن أعضاء المكتب الفني للنيابة الإدارية بشبين الكوم والموظفين المخالطين للحالة ستتم متابعتهم من قبل مديرية الصحة في المنوفية للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم انتقال الإصابة إلى أحد منهم.

مصادر طبية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أكدت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم تعقيم وتطهير المبنى من قبل الطب الوقائي بالمديرية بالإضافة إلى تتبع المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، مشددا على أي من المخالطين إذا ثبتت لديه أعراض فسيتم إجراء التحاليل له.