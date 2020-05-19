عاجل.. وفاة أشهر أطباء جراحة العيون في المنوفية بعد إصابته بكورونا

توفي الدكتور حسن جمال الدين فرحات الأستاذ بقسم طب وجراحة العين ورئيس القسم الأسبق بكلية الطب جامعة المنوفية، بعد صراع مع المرض بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وجار تجهيز الجثمان داخل مستشفي العزل الصحي لإستكمال مراسم الدفن .

وأكد الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل "الوطن"، أن أستاذ جراحة العيون تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا منذ 10 أيام وتم حجزه في مستشفي الباجور للعزل الصحي وتوفي، مؤكدا أنه سيتم الدفن اليوم في محل إقامته في قريته مركز أشمون .

ونعت كلية الطب جامعة المنوفية في بيان لها، الأستاذ الدكتور حسن جمال الدين فرحات الأستاذ بقسم طب وجراحة العين ورئيس القسم الأسبق الذى وافته المنية اليوم في هذه الأيام العطرة المباركة و هذه الليلة المباركة بعد صراع مع المرض .

وأضاف البيان، يتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور عميد الكلية والوكلاء والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإدارى، بخالص المواساة و العزاء لجميع أفراد أسرته و جميع أعضاء قسم طب و جراحة العين و جميع طلابه و محبيه .