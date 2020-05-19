"تموين المنوفية": المخابز ستعمل من الخامسة صباحا خلال إجازة العيد

أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، استمرار المتابعة الدورية علي المخابز للتأكد من إنضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته، مشيراً إلى مواعيد إنتاج الخبز وتوزيعه خلال أيام أجازة العيد ستبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأضاف أنه يوجد 1579 مخبز بلدي بنطاق المحافظة ويوجد أرصدة من الدقيق بالمخابز تكفي لمدة 3 أيام كرصيد إحتياطي بالاضافة الي الحصة اليومية التي تصرف للمخابز ، كما يوجد بالمطاحن أرصدة من الدقيق تكفي لمدة 5 أيام ، وقمح إستراتيجي يكفي لمدة 3 أيام بخلاف الكميات التي ترد بصفة يومية للمطاحن .

وأكد مدير مديرية التموين بالمنوفية، إلي تواجد 1542 تاجر تمويني و 240 مشروع جمعيتي بنطاق المحافظة وتم توزيع السلع التموينية عليهم من حصة شهر مايو بنسبة 80 % , مؤكداً علي توافر أرصدة إستراتيجية من السلع التموينية بمخازن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة من السكر تكفي لمدة شهرين ومن الزيت والأرز يكفي لمدة شهر بالإضافة الي ما يتم توريده للشركة بصفة مستمرة .

وأشار "الجمال" إلي تواجد عدد 2 محطة تعبئة غاز بمدينتي قويسنا والسادات بحصة تقدر بمليون و 386 الف إسطوانة غاز عن شهر مايو الحالي يتم توزيعها علي 186 مستودع بوتاجاز بنطاق المحافظة بصفة يومية حسب إحتياجات كل مستودع طبقاً للكثافة السكانية بكل منطقة ، مضيفاً الي تواجد 127 محطة خدمة وتموين سيارات بنطاق المحافظة، موضحاً بأن حصة المحافظة اليومية من بنزين 80 هو 500 الف لتر ,و 250 الف لتر من بنزين 92 , ومليون و400 الف لتر من السولار يتم توفيرها بصفة مستمرة من خلال الشركات الموزعة.