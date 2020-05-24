روبوت والمسيخ الدجال.. شخصيات تظهر لأول مرة في الدراما المصرية

حظيت الدراما الرمضانية هذا العام بشخصيات جديدة تظهر لأول في الدراما المصرية، إذ جسد فنانون مصريون شخصيات تقدم لأول مرة على الشاشة الفضية، نستعرضها لكم كما يلي:

الروبوت زين

ظهرت شخصية الإنسان الآلي في مسلسل "النهاية" باسم "زين" بطل المسلسل، وأداها الفنان يوسف الشريف، وكذلك في شخصية "عزيز" التي قدمها الفنان عمرو عبدالجليل.

وجسد الفنان يوسف الشريف شخصية المهندس زين وشخصية "زين" الروبوت، الذي صنعته "صباح" التي أدت دورها سهر الصايغ وبمساعدة بائع قطع الغيار "عزيز"، الذي تبيّن فيما بعد أنّه روبوت.

المسيخ الدجال

قدّم الفنان إياد نصار شخصية المسيخ الدجال، لأول مرة في دراما عربية حيث يقدم دور شخص أعور يعيش منذ مئات السنين ويقوم ببعض الأعمال من أجل أن يجذب مساعدين له ليساعدوه في قضائه على البشرية.

مسلسل "النهاية" فكرة وبطولة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.