انخفاض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 6.7 % في قطاع الطرق والمقاولات
كتب:
الوطن
09:32 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة.
بلغت نسبة الانخـفاض في كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عام 2016/2017 كما يلي:
6.7 % في قطاع الطرق والمقاولات
3.4 % في قطاع الزراعة والري
3.2 % في قطاع السياحة
2.8 % في قطاع النقل
1.7 % في القطاع المنزلي / التجاري
0.6 % في قطاع الصناعة
وبلغت نسبة الانخفاض في كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عــام 2016/2017 كما يلي:
4.6 % في قطاع الصناعة.
3.4 % في قطاع الزراعة والري .
3.2 % في قطاع الطرق والمقاولات .
2.8 % في قطاع النقل .
1.9 % في القطاع المنزلي / التجاري
1.2 % في قطاع السياحة.
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