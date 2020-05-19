جنوب سيناء تعتمد قواعد قبول المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، في المدارس الحكومية والرسمية للغات، وكذلك المدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك على مدار 45 يومًا، بداية من 1 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه لا استثناءات في مواعيد التقدم، مشيرًا إلى وضع ضوابط وشروط للقبول بالمرحلة منها:

- لا يجري قبول طفل عمره أقل من أربع سنوات في 1 / 10 / 2020.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام، أي اكتمل 6 سنوات في 1 / 10 / 2020.

- قبول الأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سنًا فالأصغر، وذلك وفقًا للكثافة المتاحة، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن، على أن يبدأ من سن 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهر و29 يومًا ( أي لم يكتمل 6 سنوات)، مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

- لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول.

- الالتزام بالموقع الجغرافي لسكن ولي أمر الطفل، طبقًا للعنوان ببطاقة الرقم القومي.

- يوقع ولي أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15يومًا من إعلان نتيجة القبول.

- أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات.

وعن المستندات المطلوبة للتقديم في حالة القبول، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنها عبارة عن ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق، أصل شهادة ميلاد الطفل "كمبيوتر"، و7 صور حديثة للطفل، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر "الأب والأم"، وإفادة من جهة عمل ولي الأمر بالمحافظة، وصورة عقد إيجار للوحدة السكنية أو وصل كهرباء، وطابع تعليمي، وطابع مهن تعليمية، وطابع تنمية موارد، وشهادة صحية معتمدة من مكتب التأمين الصحي.