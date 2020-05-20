مدينة القاهرة الجديدة تسترد 40 وحدة سكنية متعدى عليها بالتجمع الأول

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ جهاز مدينة القاهرة الجديدة استرد 40 وحدة سكنية متعدى عليها من قبل بعض المواطنين المخالفين بإسكان الشباب في "التجمع الأول" خلال حملة أمنية ضمت مختلف قطاعات الشرطة، ومسؤولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأشار المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن الحملة جاءت تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وبقيادة المهندس محمد عرفات، المشرف العام على الإدارة المركزية للتنمية، والعقيد هشام مهدي مدير أمن الجهاز بالتجمع الأول، والمهندس أحمد فراج مدير عام التنمية بالتجمع الأول، ورئيس لجنة الإزالات المهندس اسلام عمرو وقيادات إدارات وزارة الداخلية من شرطة"التعمير، المرافق، المباحث، مباحث التعمير، الأمن العام" وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني.

وأكد استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات، تنفيذا للقانون، ومنعا للمظاهر العشوائية بالمدينة، مشددا على أن هناك متابعة على مدار اليوم من مسؤولى التجمعات والأحياء المختلفة، ويتم التعامل على الفور مع أي مخالفة.