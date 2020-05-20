3 رحلات استثنائية تغادر مطار القاهرة لإعادة العالقين من الخارج

واصلت وزارة الطيران المدني مد جسرها الجوي اليوم، لتسيير رحلاتها لمختلف دول العالم، لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا المستجد (كوفيد 19).

وانطلقت قبل قليل رحلتي طيران استثنائيتين إلى أبوظبي، سيرتهما الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، بينما انطلقت رحلة واحدة إلى دبي لإعادة المصريين العالقين هناك سيرتها شركة إير كايرو، بسبب تعليق رحلات الطيران للمطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت المصادر، إلى أنّه من المقرر أن تعود رحلتي أبوظبي إلى مطار القاهرة الدولي، وتعود رحلة دبي لمطار أسيوط الدولي للمرة الأولى منذ صدور قرار سلطة الطيران المدني بتعليق حركة الطيران المدني.

وانطلقت الرحلات الثلاثة من مطار القاهرة الدولي، وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنّ رحلتي أبوظبي مقرر أن تعيد 505 مصريين، إذ تقل الرحلة الأولى 255، بينما تقل الرحلة الثانية 250 مصريا.

وتجري سلطات مطاري القاهرة وأسيوط الدوليين، فحصا طبيا على ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.