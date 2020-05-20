الحلقة 26 من مسلسل سكر زيادة.. فيلا عصمت وكريمة في مزاد بسبب الضرائب

تبدأ الحلقة 26 من مسلسل سكر زيادة بمزاد على نصف فيلا "عصمت" نادية الجندي و"كريمة" نبيلة عبيد، و"فوزية" و"جميلة" بسبب الضرائب، وتباع لـ "عكاشة" حمدي المرغني، الذي قرر أن يتركها لهن لكنه سيجلس معهن لفترة لأن لديه عمل.

تحاول "عصمت" التقرب من "عكاشة" ونفس الأمر "كريمة" التي تهديه بعض الهدايا و"فوزية" و"جميلة" وذلك ليتقربن منه استغلالا لأمواله، لكنه يذكرهن بما حدث في الماضي.

تأتي "لوليا" التي ستتولى إدارة أعمال "عكاشة"، لكن أغلب كلامها بالفرنسية، لذا عليه أن يتعلم هذه اللغة، وهي تحاول معه في هذا الأمر.

تعطي "لوليا" دروسا لـ"عكاشة" ليتعلم الفرنسية وتحاول التقرب منه، ويبدو أنها أيضا طامعة في أمواله.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن، في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.