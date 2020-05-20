أستاذ بطب يوضح علاقة ارتفاع الحرارة بزيادة عدد مصابي كورونا

رغم ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع الحالي، إلا أنّ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا شهد ارتفاعا كبيرا، إذ سجّلت وزارة الصحة أمس نحو 700 حالة مصابة بالفيروس، ما يوضح أنّ فيروس كورونا لا علاقة له بارتفاع درجات الحرارة ولن تكون مؤثرة، حسب ما أكد الدكتور السعيد عبدالهادي، أستاذ الطب بجامعة المنصورة.

يقول السعيد، إنّ الفيروسات التي تعيش في البيئة قد تقل تماما مع ارتفاع درجة الحرارة، أما الفيروسات التي تنتقل من شخص لآخر لا يمكن أن تقل مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنّ العالم له خبرات واسعة في عالم الفيروسات.

وأوضح أستاذ الطب لـ"الوطن"، أنّ الفيروس الذي ينتقل من شخص لآخر لا يتأثر بانخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة، وتابع: "الفيروس الذي يقع على الأسطح قد يقل مع ارتفاع درجات الحرارة"، مؤكدا أنّه من الواضح أنّ فيروس كورونا ينتقل بالطريقتين.

وأشار إلى أنّه حال وقوع فيروس كورونا على الأسطح قد يموت مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي حال انتقاله من شخص لآخر بالعطس أو الكحة لا يموت، قائلا: "شخص قاعد بيتكلم مع غيره وبيكح في وشه فأكيد هيتصاب".

وأكد عبدالهادي، أنّ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا يزيد بمقدار "المتوالية الهندسية"، أي إصابة مواطن واحد يعدي 3 مواطنين، مشيرا إلى أنّ كل المجتمعات تمر بالظاهرة التي مرت بها إيطاليا وإسبانيا، إلا أنّ الوضع في مصر أفضل بكثير، بسبب المناعة القوية، وقلة أعداد المسنين.

ولفت إلى أنّ هناك علاقة غير مؤثرة بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ استخدام المطهرات اليدوية كالكحول والكلور وغسل اليدين بالصابون، يحمي من الفيروسات التي تتساقط على الأسطح فقط، وليس من الفيروسات التي تنتقل من خلال الرذاذ الخارج من الأنف، مؤكدا أنّ الحل في استخدام الماسك لتجنب الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنّ أمريكا نجحت في إجراء تجارب على الإنسان، والبكسين أو الطعم الذي يقي الإنسان من الإصابة بالفيروس في طريقه للظهور.