مطار القاهرة يستقبل 299 مصريا من مرسى علم بعد انتهاء الحجر الصحي

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، رحلة جوية استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار مرسى علم، تقل 299 مصريا، عقب انقضاء مدة العزل الطبي الخاصة بهم بأحد الفنادق التى خصصتها الدولة لهم، للتأكد من عدم حملهم للفيروس القاتل.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنّه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة بتوقيع الكشف الطبي عليهم من جانب إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19"، وفقًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على إعاده المصريين العالقين بمختلف دول العالم.