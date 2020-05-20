المدن الجامعية بالقليوبية تستعد لاستقبال 225 عائدا من الخارج

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المدينة الجامعية بمشتهر، تستعد اليوم لاستقبال 255 مواطنا من المصريين العائدين من الإمارات لقضاء فترة العزل الصحي.

وأكد المحافظ، أنه جرى الاستعداد داخل المدن الجامعية بالقليوبية، بالتنسيق مع جامعة بنها والتضامن الاجتماعي ومديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالإضافة إلى توفير جميع الأجهزة من شاشات وثلاجات وغسالات.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد تفقدا المدينة الجامعية بمشتهر المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة.