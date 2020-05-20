"بنها الجامعي" تنظم تدريبا للتمريض على سبل مكافحة العدوى

نظمت مستشفي بنها الجامعي برعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي للمستشفيات، وبتوجيه من الدكتورة عبير السيد مدير وحدة مكافحة العدوى تدريب لتمريض ومشرفات قسم الحضانة على سياسات مكافحة العدوى.

وتضمن التدريب تأكيد أهمية غسيل الأيدي وارتداء الواقيات الشخصية وتنظيف وتطهير البيئة وأيضا تنظيف وتطهير الأدوات التي يعاد استخدامها مرة أخرى، حفاظًا على مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية والبيئة أيضا.

قدم التدريب الدكتور إبراهيم شفيق والتمريض مشيرة عبد المحسن وأمانى محمد من فريق مكافحة العدوى.