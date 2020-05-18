محافظ كفر الشيخ: تطبيق إجراءات شم النسيم الاحترازية خلال عيد الفطر

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ستقوم بتطبيق ذات الإجراءات الاحترازية التي تمت من قبل خلال عيد شم النسيم الماضي، خلال عيد الفطر المقبل، بهدف منع تجمعات المواطنين.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قد تقرر إغلاق كلا من شواطئ مدينة بلطيم ومطوبس حتى لا يتوجه إليهم أي مواطن خلال فترة عيد الفطر المبارك، موضحا أنه قد تم الإعلان عن منع التجمعات، وعدم السماح بالتواجد في الحدائق والمتنزهات أو الكورنيش.

وأكد أنه سيتم إغلاق كافة مداخل المدن الساحلية التابعة للمحافظة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف حركة النقل الجماعي، وتابع: "محدش هيعرف يدخل ولا يخرج"، مشيرا إلى أن المحافظة ستعمل على تطبيق إجراءات رئاسة مجلس الوزراء بكل صرامة بداية من يوم الخميس القادم، كإجراء استباقي احترازي، وحتى نهاية الأسبوع بعد المقبل.