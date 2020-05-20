بعد حجره منزليا.. وزير الري يتابع العمل عبر فيديو كونفرانس

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري يتابع العمل في الوزارة من منزله، حيث يخضع للحجر المنزلي كإجراء احترازي عقب ثبوت إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بفيروس كورونا المستجد، والذي التقاه الوزير أول أمس في مكتبه.

وأضاف السباعي، لـ"الوطن"، أنّ وزارة الموارد المائية رفعت حالة الطوارئ استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المائية وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنّ الوزارة تعمل وفق خطط موضوعة لتأمين الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب، وكل مصلحة أو هيئة أو قطاع يعمل وفق الخطة المحدده له وفي ضوء التكليفات التي يصدرها الوزير.

وأوضح أنّه مع بدء اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي والحد من الاجتماعات، يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في عقد الاجتماعات عن طريق فيديو كونفرانس، للمتابعة اليومية والأسبوعية لسير العمل.

وأكد أنّ الوزير يتابع العمل عن طريق فيديو كونفرانس من منزله وعبر وسائل الاتصال المختلفة بقيادات الوزارة، موضحا أنّ وزارة الري مدرسة عريقة وكل أفرادها يعملون وفق أدوار موزعة بدقة، إذ تؤدي الوزارة مهام كبيرة في تأمين وصول المياه للزراعات والمحطات وفق توقيتات محدده تراعي الاحتياجات المائية الكبيرة خاصة في فصل الصيف، الذي يزيد فيه الطلب على المياه بشكل كبير.

ولفت إلى أنّ الوزير بصحة جيدة واتخاذه قرار الحجر في المنزل احترازيا، تطبيقا لقواعد منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.