وزير الري يدخل في حجر منزلي لمدة أسبوعين.. خالط محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنّه سيلتزم الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي عقب ثبوت إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته أول أمس بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

وقال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ الحجر أحد إجراءات وزارة الصحة الاحترازية المتبعة في هذا الصدد لمنع انتشار الفيروس، خاصة أنّه لم يثبت بعد إصابة الوزير من عدمه.

وأضاف السباعي، لـ"الوطن"، أنّه جرى سحب مسحة من الوزير أمس لتحليل فيروس كورونا المستجد، والمخالطين من الوزارة للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد زيارته للوزارة أول أمس وثبوت إصابته بالفيروس.

وتابع، أنّه جرى عمل مسحه لكل من التقى المحافظ، بداية من حارس الأمن حتى الوزير، كإجراء احترازي يتم وفقا للتدابير التي حددتها منظمة الصحة العالمة، وفي ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وحرص الوزارة على صحة العاملين بها.

وأوضح السباعي أنّه جرى تعقيم مبني الوزارة ومحيطه فجر اليوم، وجميع السيارات الداخلية للوزارة، وتعميم استخدام الكمامة في أجهزة الوزارة، ومنع الدخول إلا بها.

يذكر أنّ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.

وأكد عبدالعاطي أنّه بصحة جيدة وسيخضع للفحص كإجراء احترازي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا خلال زيارة محافظ الدقهلية للوزارة، التي شملت ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.