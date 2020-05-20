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هيونداي تعرض نموذجا للتنقل الذكي داخل مقرها 12 يونيه

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عمر العربي
01:25 م | الأربعاء 20 مايو 2020
هيونداي

هيونداي

تعرض شركة هيونداي موتور نموذج النظام البيئي للتنقل الذكي الخاص بها في بهو مقرها 12 يونيه من أجل توصيل رؤيتها المستقبلية للتنقل.

يُعد النموذج المعروض عبارة عن صورة مصغرة لما تم عرضه في معرض CES 2020 ويتضمن دمج حلول التنقل الجوي الحضارية وحلول التنقل الذكي.

ويهدف المعرض إلى إلهام موظفي شركة هيونداي وجماهير أخرى من خلال إظهار رؤية الشركة للتنقل المستقبلي حيث تهدف إلى أن تصبح الشركة مزود حلول التنقل الذكي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تركيب المرايا على سقف مساحة المعرض للسماح بتجربة مشاهدة غامرة من زوايا مختلفة.

وسيتم أيضًا عرض مقاطع فيديو لمدينة مستقبلية يتم تحويلها من خلال حلول التنقل الذكية على شاشات عرض كبيرة مثبتة على الجدران.