8 معلومات عن كوبري الشهيد أحمد منسي العائم على قناة السويس

كوبرى الشهيد أحمد منسي، بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، أحد الكباري العائمة التي أنشأتها هيئة قناة السويس، للربط بين ضفتي القناة، افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 23 ديسمبر 2017، ليخلد اسم الشهيد أحمد منسي.

ننشر 8 معلومات عن الكوبري، وأهميته بالنسبة لمواطني القناة:

1- يقع كوبري الشهيد أحمد منسي العائم بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، التابعة لحى أول.

2- يتكون الكوبري العائم من جزأين شرقي وغربي، كلا منهما يتكون من ثلاثة بنتونات، يبلغ العرض الكلي للكوبري 15 مترًا.

3- يبلغ عرض حارات السيارات 7.7 مترا، ويعمل الكوبري جنبا إلى جنب مع مرفق المعديات لتخفيف الضغط عن المواطنين أثناء عبور القناة.

4- تتمثل أهميته في التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس.

5- يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين أثناء الانتقال بين شرق القناة وغربها.

6- توفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة.

7- ربط سيناء بباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة القناة.

8- تتولى هيئة قناة السويس الإشراف على الكوبرى بالكامل إدارة وصيانة وتقوم القوات المسلحة بالحراسة والتأمين.