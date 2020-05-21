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8 معلومات عن كوبري الشهيد أحمد منسي العائم على قناة السويس

يقع بمنطقة نمرة 6 وعرضه 15 متر ويعمل جنبا إلى جنب مع المعديات

كتب:

جمال حراجى
07:14 ص | الخميس 21 مايو 2020
كوبرى الشهيد أحمد منسى بالإسماعيلية

كوبرى الشهيد أحمد منسى بالإسماعيلية

كوبرى الشهيد أحمد منسي، بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية، أحد الكباري العائمة التي أنشأتها هيئة قناة السويس، للربط بين ضفتي القناة، افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 23 ديسمبر 2017، ليخلد اسم الشهيد أحمد منسي.

ننشر 8  معلومات  عن الكوبري، وأهميته بالنسبة لمواطني القناة:

1- يقع كوبري الشهيد أحمد منسي العائم بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، التابعة لحى أول.  

2- يتكون الكوبري العائم من جزأين شرقي وغربي، كلا منهما يتكون من ثلاثة بنتونات، يبلغ العرض الكلي للكوبري 15 مترًا.

 3- يبلغ عرض حارات السيارات 7.7 مترا، ويعمل الكوبري جنبا إلى جنب مع مرفق المعديات لتخفيف الضغط عن المواطنين أثناء عبور القناة.

4- تتمثل أهميته في التكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس.

 5- يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين أثناء الانتقال بين شرق القناة وغربها.

6- توفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة.

 7- ربط سيناء بباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمنطقة القناة.

8- تتولى هيئة قناة السويس الإشراف على الكوبرى  بالكامل إدارة وصيانة وتقوم القوات المسلحة بالحراسة والتأمين.