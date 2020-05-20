مستقبل "غالية" على المحك بسبب والد مراد وابنتها تيا في ونحب تاني ليه

أصبحت علاقة غالية عبدالرحمن، والتي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، بـ "مراد السويفي" كريم فهمي، على المحك، وذلك خلال أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، بعد تدخل والده جهاد السويفي، الذي أوغر صدره تجاه "غالية" بإيعاز من شريكه في العمل ووالد يسرا "تارا عماد" خطيبة مراد السابقة، وتأكيده له أنها "طمعانة" في نجله، وأنها مطلقة ولديها طفلة صغيرة، مقابل أن ابنته يسرا، مازالت تحب مراد وتتمنى العودة له.

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل ونحب تاني ليه، ذهاب "غالية" إلى منزل "مراد" للقاء والده ووالدته للتعرف على بعضهم البعض عن قرب، ويطلب والد مراد، اصطحاب غالية إلى غرفة المكتب للحديث معها على انفراد، وسط دهشة نجله وزوجته.

كما شهدت أحداث الحلقة، بكاء "تيا" ابنة غالية، بعد علمها بخبر مغادرة أبيها "عبدالله" شريف منير للمنزل، بعد تعافيه من جراء الحادث الذي تعرض له، والاتصال به هاتفيًا لتخبره برغبتها للعيش معًا سويًا، وإذا لم توافق والدتها، ستغضب منها وتتركها للعيش معه، ليطلب منها "عبدالله" التدخل للصلح بينه وغالية، وأن تمنحه "فرصة تانية".

وأظهرت الفنانة سوسن بدر، التي تجسد دور والدة "غالية" تعاطفًا مع "عبدالله"، طالبة من ابنتها التفكير مرة أخرى في العودة لزوجها السابق من أجل ابنتهما.

وفي الحلقات السابقة، لم تكن تستطع "غالية" إخبار "عبدالله" بحقيقة انفصالهما، أو ارتباطها مجددًا بـ "مراد السويفي"، بناء على نصيحة الأطباء خوفًا من حدوث انتكاسة طبية له، ولكن في الحلقة 25 أثناء حديث "عبدالله" مع صديقه الدكتور عمر "أحمد سعيد عبدالغني"، أخطأ وسأله عن مصير علاقته بـ "ميرنا"، ليتفاجأ "عمر" بتذكر "عبدالله" لهذه العلاقة بالرغم من فقدانه للذاكرة.

واضطر "عبدالله" لأن يخبر صديقه "عمر" بأنه ادعى فقدانه للذاكرة، حتى يقترب من "غالية" وابنته تيا، ويستعيد أسرته مجددًا، وندمه على مرحلة الانفصال، مؤكدًا له أنه تغير للأفضل، ويتمنى عودة زوجته له.مسلسل ونحب تاني ليه، الذي يعرض على قنوات cbc، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.