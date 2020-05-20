طبيبة بـ"عزل قها" تروي تفاصيل العمل في ظل كورونا: مفيش نوم

قالت إحدى طبيبات مستشفي قها، إنّ المستشفى بدأ الحجر الصحي منذ 27 مارس الماضي، مضيفة أنّ الأطباء لا ينامون، ويسهرون دائما لتلبية احتياجات المرضى وراحتهم.

وأضافت طبيبة العزل خلال اتصال عبر فيديو كونفرانس، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ الطاقم الطبي الموجود حاليا سيستمر حتى الجمعة، وباقي الأطباء يعودون بعد الجمعة، لاستكمال العمل بالتناوب.

من جانبها، قالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إنّ الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وعدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.