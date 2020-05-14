مستشفى عزل قها: فريق الاستقبال أبطال في وجه المدفع

أبطال قسم الاستقبال بمستشفى قها للحجر الصحي، الذين يقعون في "وجه المدفع" مباشرة، ومن أكثر الأقسام التي تتعامل مباشرة مع المرضى، لذلك هم اكثر تعرضا للعدوى هكذا وصف مستشفى عزل قها الفريق الطبي للقسم.

وأضاف المستشفى في بيان لها، أنهم أبطال، الأمل في أعينهم والإصرار طبعهم، والصبر شيمتهم، والتضحية غريزة لديهم، لافتا إلى عودة محمود أبو الهدى وحسين ومصطفى وولاء، بقوة ليستكملوا ما بدأوه مع الفريق الثاني، مع الفريق الرابع.

ووجه المستشفى، الشكر فريق الاستقبال، ووصفهم بالأبطال الشجعان، الذين وهبوا أنفسهم من أجل الوطن.

كان مستشفى قها، أعلن تعافي أصغر طفلة وعمرها شهرين، وتدعى ماسة، وشقيقتها ميرال بصحبة والدتهما وجدتهما، وذلك من المدينة الشبابية بسرس الليان.

وكانت الأسرة محجوزة في مستشفى قها للحجر الصحي، وتلقوا العلاج والرعاية اللازمة، حتى تعافت الأم، لكنها أصرت على الاستمرار مع بناتها حتى الشفاء التام لهم، وتم تحويلهم نظرا لاستقرار الحالة، واحتياجهم لمتابعة التحاليل فقط، وتأكد خروج هذه الأسرة الشجاعة وتعافيهم.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس، ارتفع إلى 167 شخصا، بعد خروج 10 حالات أمس، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة، يعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة، أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس، جميعها متوفرة.