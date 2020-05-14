أبطال لإنقاذ الإنسانية.. مستشفى عزل قها يحيي أطباء العناية

هم الأبطال في زمن الخذلان، قرروا أن يصمدوا ويشاركوا بقوة في مكافحة هذا وباء فيروس كورونا، وإنقاذ الإنسانية، كانوا في الصفوف الأولى، وكان إيمانهم برسالتهم راسخا رسوخ الجبال، هكذا حيى مستشفى قها المركزي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، أطباء العناية المركزة من الفريق الرابع.

وأضاف المستشفى في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أنتم الأبطال في مصر، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مصيلحي أخصائي العناية المركزة، استقبل خبر ترشيحه للعمل بالحجر الصحي ضمن الفريق الطبي الرابع، بالموافقة الفورية، والاستعداد التام، وكان أول الحاضرين في الفريق الرابع.

ووصف المستشفى مصيلحي، بأنه يعشق العمل، رغم صعوبة المهمة، وتعامله مع الحالات الصعبة وغير المستقرة، ما يجعله جاهز في أي وقت للتدخل السريع، طبيب مخلص لمهنته، ولوطنه لم يتأخر عن نداء الواجب.

وتوجه المستشفى، بالشكر له: شكرا الطبيب المخلص "شكرا انتم رهاننا وضمان المستقبل، شكرا لجهودكم التي لا تقدر بثمن، ونحن معكم وبكم سنكون أقوى".

كان مستشفى قها، أعلن تعافي أصغر طفلة وعمرها شهرين، وتدعى ماسة، وشقيقتها ميرال بصحبة والدتهما وجدتهما، وذلك من المدينة الشبابية بسرس الليان.

وكانت الأسرة محجوزة في مستشفى قها للحجر الصحي، وتلقوا العلاج والرعاية اللازمة، حتى تعافت الأم، لكنها أصرت على الاستمرار مع بناتها حتى الشفاء التام لهم، وتم تحويلهم نظرا لاستقرار الحالة، واحتياجهم لمتابعة التحاليل فقط، وتأكد خروج هذه الأسرة الشجاعة وتعافيهم.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس، ارتفع إلى 167 شخصا، بعد خروج 10 حالات أمس، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة، يعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة، أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، والمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس، جميعها متوفرة.