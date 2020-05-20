محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق الشهداء للخضر والفاكهة

افتتح اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، سوق منشية الشهداء للخضر والفاكهة والأسماك المقام بمنطقة شارع شل بمنطقة منشية الشهداء بحي ثان الإسماعيلية والذي تم تطويره ورفع كفاءته ويضم 308 فرش منها 193 فرشا لباعة الخضر والفاكهة و115 فرشا لباعة الأسماك، بالإضافة إلى 2 شواية و4 دورات مياه ومزود بكافة الخدمات والمرافق الأساسية ويستهدف تجميع الباعة الجائلين والقضاء على الإشغالات والعشوائية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية

ورافق المحافظ خلال إفتتاح السوق كل من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعميد أحمد شعيب رئيس حي ثان والعميد حمدي عبد النبي مدير إدارة المرور وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الافتتاح أشاد محافظ الإسماعيلية، بالجهود المبذولة في إقامة مثل هذه المشروعات الخدمية، مشيرا إلى أن هذا السوق هو أحد مشروعات خطة المحافظة للأسواق البديلة والتي تغطى كافة المراكز والمدن بالكامل، في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء الأسواق البديلة الجديدة والمتطورة، وبهدف تجميع الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي والقضاء على مظاهر التلوث.

صور

المحافظ يفتتح سوق الشهداء