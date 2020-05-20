مجلس جامعة بنها يبدأ جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح العطار

بدأ مجلس جامعة بنها جلسته، اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور حسام الدين العطار مؤسس وأول رئيس للجامعة بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق، والذي رحل عن عالمنا صباح أمس.

وأعرب مجلس الجامعة، في بيان له، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الدكتور حسام الدين العطار هو مؤسس جامعة بنها وأول من تولى رئاسة الجامعة في أغسطس 2005 وحتى يوليو 2009، بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق.

وكانت جامعة بنها أطلقت اسم الدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة الأسبق على القاعة الرئيسية بمقر الجامعة الجديد في العبور، تكريما وتقديرا لجهوده ودوره المتميز.