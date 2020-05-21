حظك اليوم الخميس 21-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الحوت بالكرم الشديد الذي يصل إلى حد السخاء وليس التبذير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وجاذبية وإصرارا ويساعدك ذلك على كسب الإعجاب والتقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجمة العالمية ريانا، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.