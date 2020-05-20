غلق بوبات جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة في العيد

قرر هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم، إغلاق جميع بوابات مدينة جمصة وبوابات تقسيم 15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري.

وكلف نائب المحافظ محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة، سرعة التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية للإعداد القوات المرورية والأمنية لتنفيذ القرار الصادر، منعا للتجمعات بمناطق جمصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه جرى اتخاذ القرار، انطلاقا من الحرص الكامل على صحة المواطنين بمنع التجمعات بالمصيف خلال فترة عيد الفطر المبارك، ما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "تنفيذا لتكليفات المحافظ هناك متابعة مستمرة لأعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع والميادين، بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين".

ومن جانبه، قال رئيس مدينة جمصة في تصريح، إن القرار يتضمن غلق جميع الحدائق بنطاق مدينة جمصة بالكامل بما يشمل تقسيم 15 مايو، بالإضافة إلى حظر تواجد أي من المقيمين بالمدينة على شواطئ المدينة سواء في جمصة أو تقسيم 15 مايو أو الشيخ زايد أو المنصورة الجديدة.