جامعة بنها تكرم الفوج الثالث من الفريق الطبي المشارك بعزل قها

كرم مجلس جامعة بنها، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، الفوج الثالث من أعضاء الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، المنتدب للعمل بمستشفى العزل الصحي بمدينة قها.

وضم وفد الأطباء محمد إبراهيم إدريس، وإسلام علي محمد، وأحمد ماهر محمد، ونشوي أحمد محمد، وأسماء جمعه شحوت، آيه نبيل محمد.

وأشاد مجلس الجامعة، في بيان له، اليوم، بما قدمه أعضاء الفريق الطبي للمرضى خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي بمستشفى قها، مؤكدًا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات عظيمة في محاولة السيطرة على فيروس كورونا وعلاج المصابين.

كما أشاد مجلس الجامعة بالدعم المعنوي، الذى يقدمه رؤساء الأقسام، والقيادات بالمستشفيات الجامعية، لشباب الأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، خلال فترة عملهم، وظروفهم الصعبة في الحجر الصحي.