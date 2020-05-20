جامعة بنها تحتل المركز الأول محليا في تصنيف التايمز

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل "السعيد"، الجلسة بتقديم التهاني لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة، بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر والأمة العربية بالخير واليمن والبركات.

استعرض رئيس جامعة بنها خلال الجلسة، تميز الجامعة فى ملف التصنيف العالمي بين الجامعات العالمية، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الترتيب الأول بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية، وذلك ضمن 23 جامعة مصرية بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة، وذلك للمرة الأولى وهو ما يتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وأكد "السعيد" أن تحقيق الجامعة لهذا التميز ما هو إلا نتيجة لجهد جماعي أسهم فيه فريق العمل مع جميع منسوبي الجامعة من الأكاديميين والإداريين وكذلك الطلاب، حيث نظمت الجامعة العديد من الأنشطة المتنوعة في مجال التنمية المستدامة.

ونقل رئيس جامعة بنها رسالة شكر وتحية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى القيادات الجامعية بجامعة بنها أكاديمية وإدارية على دورهم الهام خلال تلك الفترة الصعبة التى نمر بها جميعا، مشيرا إلى أننا نواجه تحديات كثيرة لم نرها من قبل.

وأكد "السعيد"، خلال مجلس الجامعة، على استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الشكر لجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين بمستشفيات بنها الجامعية لحرصهم الشديد على خدمة المرضى والمترددين على المستشفى الجامعي فى ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا.

كما استعرض رئيس الجامعة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، مشيرا إلى أن افتتاح الكلية الجديدة سيعمل على تقليل اغتراب الطلاب الدارسين ليس فقط فى محافظة القليوبية، ولكن لعدد كبير من المحافظات المجاورة بما يخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور والطلاب.

ووجه "السعيد" الشكر لجميع الجهود المبذولة من القيادات الأكاديمية والإدارية خلال الفترة الماضية لسرعة افتتاح وتشغيل كلية العلاج الطبيعى والتى تأتى ضمن خطة الجامعة لإنشاء مجموعة جديدة من الكليات الطبية بالجامعة.