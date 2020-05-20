صورة.. ريهام حجاج وأيمن سلامة داخل غرفة مونتاج لما كنا صغيرين

نشر السيناريست أيمن سلامة، صورة من داخل غرفة مونتاج الحلقات الأخيرة لمسلسل لما كنا صغيرين، عبر حسابه على موقع انستجرام.

وكتب "سلامة" تعليقًا على الصورة التي تجمعه بالفنانة ريهام حجاج: "سيلفي المونتاج والحلقات الأخيرة من لما كنا صغيرين".

مسلسل لما كنا صغيرين، بطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، ريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

تدور أحداث مسلسل لما كنا صغيرين في إطار تشويقي مثير، حول 5 أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة "سليم منصور" الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.