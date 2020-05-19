الحلقة 25 من لما كنا صغيرين.. دنيا تتخلص من سليم واكتشاف لغز مقتل نهى

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، تطورات جديدة، التي انتهت بإطلاق ناري داخل منزلها حينما اقتحمه سليم "محمود حميدة"، مستخدمًا النسخة الاحتياطية من المفتاح، وبحوزته سلاح للتخلص منها وقتلها.

أخذ سليم يبحث عن دنيا في جميع أرجاء المنزل، لكنها ضربته على مؤخرة رأسه، فوقع على الأرض، لكنه استعاد قواه من جديد، وصوب طلقة من المسدس، لكنها لم تصب أحدًا.

وخلال تحقيقات الشرطة، أوضحت دنيا كواليس اقتحام سليم منزلها، ومحاولة قتلها، واستطاع ياسين "خالد النبوي"، إخراجها من قضية القتل، بسبب دفاعها عن نفسها داخل بيتها.

اعترف يحيى بكل الأدلة التي تدين سليم، وتثبت تورطه في قضية قتل نهى "نسرين أمين"، والعلاقة التي كانت تربطه به، كما اعترفت السكرتيرة مي، أنها من أعطت مفاتيح سيارة نهى إلى صافي، شريكة سليم، وقيامهم بتحويل فيلا القتيلة مستودعًا لتخزين المخدرات.

مسلسل لما كنا صغيرين، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة، وبطولة محمود حميدة، وريهام حجاج، خالد النبوي، كريم قاسم، نسرين أمين، محمود حجازي.