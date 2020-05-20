صيادلة القاهرة تخاطب النواب لمضاعفة قيمة الدمغات الطبية

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إنّ النقابة خاطبت الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، للمطالبة بعمل تعديل تشريعي على قانون اتحاد المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983، لمضاعفة قيمة الدمغة الطبية على الأقل ومراجعة كل بنود الدمغة الطبية.

وأضاف الشيخ، لـ"الوطن"، أنّهم طالبوا بتقسيم حصيلة الدمغة الطبية بعد مضاعفتها ولو مرة واحدة على أن توزع حصيلتها، نصفها يستخدم في زيادة المعاشات والنصف الآخر في رفع رواتب الأعضاء كل على حسب أقدميته.

وأكد الشيخ أنّه من الضروري وضع قواعد وعقوبات رادعة على المتهربين من الدمغة، وشدد على أن يكون هناك نص قانوني صريح يعطي الحق للوزير المختص في وضع اللائحة التنفيذية لجمع الدمغة الطبية، لاسيما وأنّ هذه القيم تم وضعها سنة 1983 طبقا للقانون 13 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2005 أسوة بالمحامين والمهندسين، مشيرا إلى أن التعديلات لسنة 2005 لم تضف سوى أقل القليل.

وأعرب عن أمله في سرعة مناقشة مشروع القانون دعما للجيش الأبيض، خاصة وأنّ كل المؤشرات تظهر أنّ الوباء لن ينتهي في القريب العاجل.