الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس والعظمى تصل لـ43 درجة

نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تردد عن وصول درجة الحرارة غدًا الثلاثاء، في مصر إلى أعلى درجة حرارة في العالم.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن مصر ستمر بموجة من ارتفاع درجات الحرارة من الثلاثاء حتى الخميس، وستصل درجات الحرارة من 42 لـ43 درجة.

وأوضح شاهين، أن هذه الدرجات لم تبلغ ذورة الأرقام التي حدثت العام الماضي، معتبرًا أنها أجواء طبيعية في فصل الربيع، مع الأمطار المحتمل سقوطها، على محافظات الصعيد.

وناشد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم التعرض إلى إشاعة الشمس غدا وبعد غد: "الحذر شئ مهم جدا، ونوصى بعدم التعرض إلى إشاعة الشمس"، مشيرا إلى أن الجمعة المقبلة، ستشهد انخفاض محلوظ فى درجات الحرارة، مشيرًا لوقوع سيول في بعض محافظات الصعيد.