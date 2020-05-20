الجندي: يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ويمكن إرسالها من أوروبا لمصر

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الزكاة تطارد الفقير وتجري خلفه.

وقال الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفقراء درجات والزكاة تذهب للأقرب فالأقرب، مضيفًا، "الفقير اللي من عيلتك أولى من الفقير اللي مش من عيلتك".

وشدد الجندي على جواز نقل الزكاة من أوروبا للفقراء الموجودين في مصر: "يجوز إني أكون في أوروبا وأبعت الزكاة لمصر وهو ده التوجيه الفقهي ليها" مشيرًا إلى أن الله قال "وآت ذا القربى حقه" وأنه ذكر ذلك كحق لذي القربى ولم يذكره كحق للمسكين وابن السبيل.