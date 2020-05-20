"التعليم" تحدد موعد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول، اعتبارًا من 21 يونيو 2020، وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف كل مديرية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه سيجرى عقد امتحانات الدور الثاني، للطلاب الذين لم يحصلوا على 50% ولم يقدموا مشروع بحثي، اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية، على أن يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، فيما درسه الطالب في الترم الثاني حتى 15 مارس 2020.